Ritterschlag für MVP Factory: Übernahme durch Ness Digital Engineering stärkt führenden Venture & Product Builder

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Berlin, Teaneck/USA (ots) -- Amerikanischer IT- und Software-Spezialist Ness Digital Engineering übernimmt MVP Factory aus Berlin- Vereinte Kräfte: Durch die Kombination der Expertise von MVP Factory in den Bereichen Venture Building und Product Design mit der IT-Expertise von Ness entsteht ein global führender Player für digitale Innovation und Transformation- MVP Factory wird weiterhin durch Gründer und Geschäftsführer Philipp Petrescu geleitetMVP Factory, einer der führenden Venture & Product Builder in Deutschland, wurde vom amerikanischen IT- und Software-Spezialisten Ness Digital Engineering (Ness) übernommen, der Ende 2022 von der global agierenden Beteiligungsgesellschaft KKR & Co. Inc erworben wurde. Mit der strategischen Akquisition streben beide Partner an, ihre Stärken zu vereinen und ihre Kunden umfassend zu unterstützen. MVP Factory hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2017 zu einer führenden Adresse für End-to-End Venture & Product Building entwickelt und arbeitet mit namhaften Mittelständlern und globalen Großkonzernen zusammen. Die Geschäfte werden auch zukünftig durch Gründer und Geschäftsführer Philipp Petrescu geführt.Starke Allianz für Innovationsprojekte, Venture Building und IT-TransformationDurch die Partnerschaft werden Kunden von MVP Factory zukünftig noch stärker von dem Know-How aus den Bereichen IT-Beratung und IT-Outsourcing profitieren.Auch Ranjit Tinaikar, Chief Executive Officer von Ness Digital Engineering, ist überzeugt, dass die Stärken der MVP Factory einen großen Mehrwert für ihre Kunden darstellt: "Wir sind begeistert von der Geschäftsführung und dem Team - ihr einzigartiger und cross-funktionaler Ansatz für digitale Innovation hat uns tief beeindruckt. Mit der MVP Factory haben wir einen starken Partner gewonnen, der uns mit seinem Ansatz des Venture Buildings und insbesondere des Venture Studio Models hervorragend ergänzt."Rohan Suri, Director, Private Equity bei KKR, fügt hinzu: "Die herausragenden Fähigkeiten von MVP Factory im Bereich des digitalen Produktdesigns und des Venture Building in Verbindung mit der starken Unternehmensführung werden eine sehr gute Ergänzung für Ness sein. Diese Akquisition wird Ness dabei helfen, sein Angebot zu vertiefen, seine Digital-First-Plattform weiter zu skalieren und seine Kunden besser in die Lage zu versetzen, in der digitalen Wirtschaft zu bestehen."Ness Digital Engineering ist eines der führenden Unternehmen für IT Consulting und Outsourcing mit mehr als zehn Entwicklungs-Standorten in USA, Europa und Indien. Mit mehr als 4.500 Mitarbeitenden liegt der Schwerpunkt auf Cloud Engineering, Data & Analytics und Salesforce-Implementierung. Ness begleitet heute zahlreiche Großkonzerne auf dem Weg in die Cloud-basierte IT-Zukunft.Die Kernkompetenz von MVP Factory umfasst insbesondere die Ideenfindung, Validierung und Umsetzung von neuen, digitalen Geschäftsmodellen bis hin zur Ausgründung und Skalierung neuer Corporate Ventures und Venture Studios."Wir sehen Ness als idealen Partner an unserer Seite. Während Ness erfolgreich das Kerngeschäft seiner Kunden digitalisiert, generiert MVP Factory neues Wachstum und Wertschöpfung aus digitalen Produkten, Services und Ventures. Zusätzlich können wir auf die Erfahrung und das Netzwerk von KKR zurückgreifen", so der Gründer und Geschäftsführer von MVP Factory.Zukünftig wird MVP Factory auch verstärkt in den USA operieren. "Somit werden wir gemeinsam aus Ness und MVP Factory einen global führenden Player für digitale Innovation und Transformation schmieden", erklärt Petrescu.2021 gelang MVP Factory bereits ein großer Coup, indem sie das Modell des Corporate Venture Studios gemeinsam mit dem globalen Logistikunternehmen DB Schenker in Deutschland erstmals auf den Weg gebracht haben. Darüber hinaus arbeitet MVP Factory in cross-funktionalen Teams für Kunden wie Bertelsmann, Jobrad, Henkel oder den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens bestätigt auch das kürzlich erschienene Internetagentur-Ranking des BVDW, demzufolge MVP Factory einer der am stärksten wachsenden Service-Provider im deutschen Markt nach Umsatz- und Mitarbeiterwachstum ist.Über MVP FactoryMVP Factory ist einer der führenden digitalen Venture & Product Builder Europas. Mit agilen Methoden in Startup-Geschwindigkeit wurden bereits über 300 Produkte und Corporate Ventures auf den Weg gebracht. Zu den Kunden zählen Konzerne wie DB Schenker und Henkel, Mittelständler wie Jobrad und NGK, sowie der Public Sector mit dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und dem Deutschen Roten Kreuz. MVP Factory wurde 2017 vom Tech-Unternehmer Philipp Petrescu in Berlin gegründet, der zuvor bereits das FinTech Lendico mitgegründet hat. Zum Team gehören über 70 Digitalexpert*innen und Unternehmer*innen mit Expertise aus den Bereichen Entrepreneurship, Design, Produktmanagement, Software-Entwicklung und Growth Marketing. www.mvpfactory.co (http://www.mvpfactory.co) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/mvpfactory.co)Über Ness Digital EngineeringNess Digital Engineering ist ein Full-Service Anbieter für digitale Beratungsleistungen und [skalierte] Software-Entwicklung. Durch die Kombination der Kernkompetenz in dem Bereich Software-Entwicklung mit den neuesten digitalen Strategien und Technologien, begleitet Ness Unternehmen nahtlos bei ihrer digitalen Transformation - von der Strategie bis zur Umsetzung - und hilft ihnen dabei in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu bestehen. Als Tech Partner gestaltet Ness die Cloud- und Daten-Zukunft für Unternehmen. Mehr Informationen unter www.ness.comFür weitere Presseinformationen, Interviewanfragen und Bildmaterial:MVPF Technologies GmbHMarie-Christin BergmannSenior Communications Managermarie-christin.bergmann@mvpfactory.co+49 30 220135816Ness Digital EngineeringVivek KangathGlobal Head of PR - Media Relationsvivek.kangath@ness.com+91 9742565583___MVPF Technologies GmbHPrinzenstraße 3410969 Berlinwww.mvpfactory.co | LinkedInOriginal-Content von: MVP Factory, übermittelt durch news aktuell