Ritex: Nachhaltiges Engagement immer wichtiger

Bielefeld (ots) -Umwelt- und Klimaschutz sind schon längst feste Bestandteile des unternehmerischen Selbstverständnisses von Ritex. Aus persönlicher Verantwortung heraus forciert der Bielefelder Kondomhersteller seine Nachhaltigkeitsbestreben kontinuierlich. Dabei stehen Umwelt, Mensch und Gesellschaft im Fokus. Als Vorreiter in der Kondombranche engagiert sich Ritex aktiv für eine nachhaltige Zukunft und möchte sowohl inspirieren als auch als gutes Vorbild vorangehen.So nahm das Unternehmen nun schon zum fünften Mal beim Insektensommer des NABU, Naturschutzbund Deutschland e.V., teil. Bei dieser Mitmachaktion werden nicht nur wichtige Daten zum aktuellen Insektenbestand erhoben, sondern es soll in der Bevölkerung vor allem ein besseres Verständnis für die Notwendigkeit des Insekten- und Artenschutzes verankert werden. Dies hat sich auch Ritex auf die Fahne geschrieben.Am vergangenen Mittwoch besuchte Kriminalbiologe und Forensiker Dr. Mark Benecke das Bielefelder Unternehmen am Produktionsstandort in Hillegossen. Gemeinsam mit dem NABU, vertreten durch Anette Wolff, NABU Projektmanagerin Unternehmenskooperationen, führte er eine Bestandsaufnahme auf der auf dem Betriebsgelände angelegten Blumenwiese durch. Es wurden erneut zahlreiche Sechsbeiner gesichtet und hohes Artenvorkommen festgestellt. Für das Familienunternehmen ist es eine Herzensangelegenheit, an der NABU Mitmachaktion teilzunehmen und so einen Beitrag und vor allem Aufmerksamkeit für diese wichtige Botschaft zu leisten. Darüber hinaus unterstützt Ritex den NABU in Sachen Insektenschutz jährlich mit 10.000 EUR aus dem Verkaufserlös der Kondom-Sonderedition MAKE LOVE SAVE NATURE.Als Medizinproduktehersteller ist es für Ritex schon immer selbstverständlich, die bestmögliche Qualität mit der höchsten Sicherheit zu produzieren. Aber ein modernes Made in Germany ist mehr als das. "Wir wollen dazu beitragen, dass auch künftige Generationen ein wirtschaftlich sicheres und allgemein lebenswertes Umfeld besitzen. Die Marke Ritex steht für Nachhaltigkeit und das in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht.", sagt Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH.Das Bielefelder Unternehmen schreibt Ressourcenschonung besonders groß: Ritex bezieht seinen Strom von EKOenergy, da dieser Strom nicht nur CO2-neutral erzeugt, sondern zusätzlich darauf geachtet wird, dass durch die Stromerzeugung nicht in besonders schützenswerte Ökosysteme eingegriffen wird. Und auch beim Erdgas geht das Unternehmen fortschrittlich voran: Eine Kompensation des CO2-Ausstoßes wird über Zertifikate nach dem ÖkoPLUS Standard vorgenommen. Seit 2011 ist Ritex zudem im ÖKOPROFIT®-Klub aktiv: Ein ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik. Als eines von wenigen Unternehmen produziert Ritex ausschließlich in Deutschland.Die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Ritex kommen insbesondere bei der kürzlich ins Leben gerufenen PRO NATURE Kondomrange zum Tragen. Die Kondome werden aus 100% nachhaltig angebautem und sozial und ökologisch gewonnen, FSC® zertifiziertem Naturkautschuklatex hergestellt. Bei der Produktion werden 100% Ökostrom eingesetzt sowie für die Verpackung 100% Karton aus Recyclingmaterial eingesetzt. Zudem sind die PRO NATURE Kondome wie alle anderen Ritex Kondome vegan.