Riso Kagaku Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten Wochen konnte bei Riso Kagaku keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, so die Analyse des Anleger-Sentiments. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 30,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 53,61 resultiert in einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2587,72 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3170 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +22,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3077,94 JPY, was einem Abstand von +2,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein Rating von "Gut" vergeben.