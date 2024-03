Riso Kagaku Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Riso Kagaku in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Riso Kagaku wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Riso Kagaku diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Riso Kagaku-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2578,32 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3195 JPY, was einen Unterschied von +23,92 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Bewertung von "Neutral". Somit erhält die Riso Kagaku-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 38,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung "Neutral".

Damit ergibt sich für Riso Kagaku insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.