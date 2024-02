Risma Systems AS Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse von Risma A- zeigt, dass sich das Wertpapier in einem positiven Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,99 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,16 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Risma A- eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts liegt der Schlusskurs (1,12 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,57 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Risma A- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Risma A- liegt bei 35 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.