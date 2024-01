Risma Systems AS Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Dies beinhaltet die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Bei Risma A- zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Risma A- neutral diskutiert, mit nur einem Tag positiver Stimmung und größtenteils neutraler Einstellung der Anleger. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Risma A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,94 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,07 EUR) weicht somit um +13,83 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Risma A- überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 63,64, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält das Risma A--Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.