Risk Industries Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die George Risk Industries-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim RSI25, der bei 52,07 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält George Risk Industries daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegend privaten Nutzer haben den Wert als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für George Risk Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von George Risk Industries bei einem Wert von 11. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 45,99) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe ergibt.