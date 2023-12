Risk Industries Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der George Risk Industries liegt bei 40, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird sie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Aktie von George Risk Industries veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 5,53 Prozent liegt George Risk Industries 11540,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11546. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Aktie von George Risk Industries wird nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 11,91 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 46,3 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".