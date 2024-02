Risk Industries Aktie: War das schon alles?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für George Risk Industries jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für George Risk Industries. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 11 für George Risk Industries. Das bedeutet, dass die Börse 11,96 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 85 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 78, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 37,77, woraus ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Zusammen ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für George Risk Industries.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass die Dividendenrendite von George Risk Industries bei 5,2 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11569,63 %) niedriger ist. Die Differenz von 11564,43 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.