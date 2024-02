Risk Industries Aktie: Quo vadis?

Die Aktie von George Risk Industries wird derzeit fundamental betrachtet und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,96 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (45,16) ist die Aktie daher um 74 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der George Risk Industries-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 38,94 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie nach der RSI-Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für George Risk Industries führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der George Risk Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,59 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 12,5 USD, was einem Unterschied von +7,85 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,28 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält George Risk Industries daher eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik-Perspektive.