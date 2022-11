Risikoexperte empfiehlt: KMU sollten Forderungsausfälle zeitnah absichern

Köln (ots) -Die meisten Firmenentscheider glauben, sie kennen ihre Abnehmer. Fakt ist aber: Auch die beste Geschäftsbeziehung gerät ins Wanken, wenn eine Partei zahlungsunfähig wird. Die äußeren Umstände jedoch, die dazu führen, sind auch für erfahrene Unternehmer mit langjähriger Beziehung zu ihren Abnehmern nur begrenzt vorhersehbar. Deshalb sollten sich Unternehmen gerade in turbulenten Zeiten wie jetzt absichern.Ein international aufgestellter Warenkreditversicherer wie Atradius ist hierfür ein geeigneter Partner: "Unsere Kreditprüfer sind in zahlreichen Ländern vor Ort aktiv und haben so die weltweite Entwicklung einzelner Branchen stets aktuell im Blick", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland beim internationalen Kreditversicherer Atradius. "Dank unserer globalen Ausrichtung erkennen wir relevante Warnsignale frühzeitig und können unsere Kunden auf die notwendigen Schritte vorbereiten", so Liebold."Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind häufig nicht ausreichend abgesichert", sagt der Country Director. "Dabei sind sie in der Regel die ersten, die die Folgen wirtschaftlicher Verwerfungen zu spüren bekommen. Das gilt auch angesichts der derzeitigen erhöhten Risikosituation: Steigende Preise für Rohstoffe und Materialien, weiterhin wachsende Zinsen und die anhaltende Lieferkettenproblematik erhöhen massiv das Risiko von Zahlungsausfällen." Der Risikoexperte empfiehlt deshalb, notfalls auch kurzfristig den Abschluss einer Warenkreditversicherung in Erwägung zu ziehen und entsprechende Angebote einzuholen.Schnell und unbürokratisch zur passenden KreditversicherungAtradius selbst hat für diesen Zweck im Oktober ein neues Angebot speziell für KMU aufgelegt. "Atradius Direkt ist eine Kreditversicherungspolice, die online über unsere Website abgeschlossen werden kann", erläutert Liebold. "Unser Bemühen war es, den Versicherungsabschluss möglichst simpel und unbürokratisch zu gestalten. Daher haben wir als erster Kreditversicherer am Markt eine digitale Versicherungslösung entwickelt, mit der ein Unternehmen ganz unproblematisch seinen individuellen Versicherungsschutz konfigurieren kann." Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 10 Millionen Euro. Die Neukunden können zwischen drei unterschiedlichen Versicherungsvarianten wählen, je nachdem, ob sie nur Abnehmer im In- oder auch im Ausland beliefern und ob sie ihr ob sie ihr Risiko, dass während der laufenden Ausführung des Vertrages der Partner zahlungsunfähig wird und sie auf den bereits angefallenen Selbstkosten sitzen bleiben (Fabrikationsrisiko) mit absichern wollen." Die günstigste Variante ist bereits ab einer Jahresprämie von 1.000 Euro zu haben."Atradius bietet einen flexiblen Versicherungsschutz gegen Forderungsausfälle", sagt Liebold. "Mit ihm verfügen Unternehmen über deutlich mehr Verhandlungsspielraum im Wettbewerb um Neugeschäfte. Gleichzeitig besteht für Lieferanten und Dienstleister eine unverändert hohe Sicherheit, für ihre erbrachte Leistung auch bezahlt zu werden. Kommt es zu einem Forderungsausfall, ersetzt Atradius gemäß den Vertragsbedingungen bis zu 90 Prozent der ausgefallenen Rechnungssumme."Weitere Informationen zur Atradius direkt finden Sie hier. (https://atradius.de/direkt)Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größten Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.atradius.de.Pressekontakt:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefanie HeilkenPressereferentinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 1034E-Mail: stefanie.heilken@atradius.comOriginal-Content von: Atradius Kreditversicherung, übermittelt durch news aktuell