Risesun Real Estate Development Aktie: Aufgepasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Risesun Real Estate Development über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Wertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um -21,81 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit einer Abweichung von -13,02 Prozent auf eine negative Entwicklung hin.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Risesun Real Estate Development-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, an drei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Risesun Real Estate Development eine "Schlecht"-Einstufung im Sentiment und Buzz, in der technischen Analyse sowie im Anleger-Sentiment.