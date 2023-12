Risen Energy Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Soft-Faktor Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei Risen Energy zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Risen Energy daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Risen Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 22,88 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,6 CNH, was einer Abweichung von -27,45 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Dividendenrendite von Risen Energy beträgt 1,05 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Risen Energy 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft wird. Daher erhält Risen Energy in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.