Risen Energy Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Risen Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 21,47 CNH liegt. Der Aktienkurs ist bei 16,28 CNH aus dem Handel gegangen, was einem Abstand von -24,17 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 17,08 CNH, was einer Differenz von -4,68 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Risen Energy in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wofür Risen Energy ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Risen Energy-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -28,32 Prozent erzielt, was 41,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,12 Prozent, wobei Risen Energy aktuell 22,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Risen Energy 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.