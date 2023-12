Risen Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Risen Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,05 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,17 Prozent im Branchenvergleich für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,59 Prozent im letzten Jahr, und Risen Energy lag 47,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Risen Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 22,88 CNH für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 16,6 CNH (-27,45 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (17,82 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,85 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Risen Energy also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Risen Energy liegt bei 45,9, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Risen Energy daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Risen Energy beträgt 1,05 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,83) liegt. Daher erhält Risen Energy für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.