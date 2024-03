Risen Energy Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Risen Energy schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Mit einem Unterschied von 0,29 Prozentpunkten (1,32 % gegenüber 1,03 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Risen Energy liegt bei einem Wert von 11 und damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Risen Energy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum eine "Neutral"-Bewertung hervorruft. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ist Risen Energy mit einem Kurs von 16,2 CNH inzwischen +0,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,88 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.