Risecomm Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Risecomm liegt der RSI bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Risecomm bei 40, was ebenfalls als "Neutral" gilt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren. Daher wird Risecomm in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Risecomm (0,72 HKD) mit einer Entfernung von -19,1 Prozent vom GD200 (0,89 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,65 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Risecomm-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Risecomm eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,99 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,99 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

