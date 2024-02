Rise Gold Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Rise Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,24 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,16 CAD weicht um -33,33 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,2 CAD liegt mit einem Abweichung von -20 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rise Gold liegt aktuell bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Rise Gold daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also für die Rise Gold-Aktie eine eher negative Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, den RSI, das Sentiment und die Anlegerstimmung.