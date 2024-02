Rise Gold Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rise Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Rise Gold überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Rise Gold-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Rise Gold wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat eingetrübt hat. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rise Gold bei 0,24 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,16 CAD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,33 Prozent und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,2 CAD, was einen Abstand von -20 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rise Gold-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.