Riot Plattformen: Alles in Bitcoin?! (original already in German)

Riot Platforms kündigte am Montag an, seine Bitcoin-Mining-Kapazität durch den Erwerb von 33.280 Bitcoin-Mining-Geräten des Herstellers MicroBT Electronics Technology steigern zu wollen. Der Gesamtpreis für diese Miner beträgt rund 162,9 Millionen US-Dollar (ohne anfallende Steuern und Gebühren), was etwa 21,50 US-Dollar pro Terahash entspricht. Mit diesem Schritt verdeutlicht das Unternehmen seinen Optimismus hinsichtlich der positiven Kursentwicklung der Kryptowährung.

Auslieferung startet im Dezember

Die Lieferung der neuen Geräte, bestehend aus den Modellen M56S+ und M56S++, soll schon im Dezember dieses Jahres beginnen. Die Inbetriebnahme der Miner ist für das erste Quartal 2024 geplant und die vollständige Implementierung wird bis Mitte 2024 erwartet. Durch diese Maßnahmen rechnet Riot damit, dass seine selbst...