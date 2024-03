Riot Blockchain Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Riot Platforms diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um Riot Platforms, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Riot Platforms im vergangenen Jahr eine Rendite von 122,26 Prozent erzielen, was 120,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 3,21 Prozent, und Riot Platforms übertrifft diesen Wert um 119,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Riot Platforms bei 0 %, was 2,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24 für Riot Platforms, was bedeutet, dass die Börse 24,34 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 56 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 55. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.