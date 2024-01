Riot Blockchain Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Riot Platforms liegt der RSI bei 59,44, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Riot Platforms daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Riot Platforms war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Riot Platforms derzeit bei 12,13 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 15,47 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +27,54 Prozent aufgebaut hat. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +21,33 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Riot Platforms in den letzten 12 Monaten eine Performance von 383,15 Prozent, was eine Outperformance von +371,93 Prozent im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche und +373,64 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.