Riot Blockchain-Aktie: Wer hat die Nase vorn?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Marathon Digital Holdings, Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain, Inc (NASDAQ:RIOT) stürzten am Mittwoch um etwa 10 % bzw. 7 % ab, in Übertreibung zu Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH), die um etwa 0,5 % bzw. 4 % niedriger lagen. Die Krypto-Bergleute werden sowohl vom Kryptowährungssektor als auch von den allgemeinen Märkten beeinflusst, die für den größten Teil des… Hier weiterlesen