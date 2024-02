Riot Blockchain Aktie: Wer hätte das gedacht?

Riot Platforms hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 383,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um -3,19 Prozent gefallen ist, eine Outperformance von +386,34 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 579,54 Prozent, wobei Riot Platforms um 196,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 15,1 USD um +19,84 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der Riot Platforms-Aktie für die letzten 200 Handelstage (12,6 USD) ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Dividendenpolitik ergibt sich bei Riot Platforms eine negative Differenz von -2,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Riot Platforms ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden besonders negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Aktie von Riot Platforms.