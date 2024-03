Riot Blockchain Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell beträgt der RSI-Wert für die Riot Platforms 45,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Riot Platforms bei 24,34, was unter dem Branchendurchschnitt von 65 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" mit einem Wert von 69,5 wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Riot Platforms eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent. In der Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Riot Platforms war in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war an einem Tag vor allem positiv, an zwei Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Riot Platforms. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.