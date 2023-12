Riot Blockchain Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Riot Platforms hat in den letzten 12 Monaten eine hervorragende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite im Bereich Informationstechnologie von 54,14 Prozent liegt der Kurs um mehr als 54 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,5 Prozent aufweist, liegt Riot Platforms mit einer Rendite von 53,65 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Riot Platforms derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Der Unterschied beträgt 2,31 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,31 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Riot Platforms als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 24,34 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, der 61,14 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutenden Tendenzen in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Riot Platforms-Aktie aufgrund der genannten Kriterien ein "Schlecht"-Rating.