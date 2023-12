Riot Blockchain Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Riot Platforms derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,42 USD, was einer positiven Abweichung von +38,62 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (15,83 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,83 USD zeigt eine Abweichung von +46,17 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Riot Platforms bei 0 %, was einen niedrigeren Ertrag von 2,31 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Biotechnologiebranche erzielte Riot Platforms in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,14 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,76 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +54,9 Prozent für Riot Platforms. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 45,76 Prozent über dem Durchschnittswert von 6,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird Riot Platforms in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt.