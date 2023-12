Riot Blockchain Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Riot Platforms liegt der RSI7 aktuell bei 24,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,16 an, dass Riot Platforms überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Riot Platforms abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Riot Platforms liegt derzeit bei 24,34 Euro, was 60 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotechnologie" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 61. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Riot Platforms-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.