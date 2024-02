Riot Blockchain Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Riot Platforms hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 383,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Riot Platforms damit 192,11 Prozent unter dem Durchschnitt von 575,27 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -3,45 Prozent, wobei Riot Platforms aktuell um 386,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Riot Platforms derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche beträgt die Differenz -2 Prozent, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Riot Platforms beträgt aktuell 24,34 und liegt somit um 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 in der Branche "Biotechnologie". Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Riot Platforms besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Riot Platforms basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit "Gut" bewertet.