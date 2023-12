Riot Blockchain Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie von Riot Platforms hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,54 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 15,24 USD, was einer Steigerung von 32,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,14 USD wurde mit einem Schlusskurs von 36,8 Prozent überboten, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Riot Platforms-Aktie also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Riot Platforms bei 52,14 Prozent, was mehr als 54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,5 Prozent verzeichnet, liegt Riot Platforms mit 53,65 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Riot Platforms-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Abschließend wurde die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (47,4 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (35,29 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Riot Platforms-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

