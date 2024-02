Riot Blockchain Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Riot Platforms liegt der RSI bei 54,75, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Riot Platforms derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,21 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Riot Platforms besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Riot Platforms aktuell bei 12,65 USD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,85 USD, was einer positiven Differenz von +17,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Riot Platforms-Aktie positiv ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.