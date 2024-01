Riot Blockchain Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Riot Platforms liegt aktuell bei 24,34 und ist damit 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Riot Platforms-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 12,45 USD. Der letzte Schlusskurs von 11,55 USD weicht um -7,23 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit -15,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Riot Platforms-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Riot Platforms-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 24, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 63,86, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung somit ein "Gut"-Rating für Riot Platforms.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Riot Platforms 2,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Biotechnologie". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.