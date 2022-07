Riot Blockchain-Aktie: Massiver Anstieg!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Aktien von Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) steigen am Freitagnachmittag um 2,40% auf 5,40 $. Aktien von Kryptowährungs-Minern, einschließlich Riot Blockchain, werden in den letzten Sitzungen höher gehandelt, da der breitere Kryptowährungssektor sich erholt. Breitere wirtschaftliche Bedenken, die Verschärfung der Federal Reserve Politik und die Einschätzung einer möglichen Rezession durch die Händler zogen die Märkte im Juni nach unten. Riot… Hier weiterlesen