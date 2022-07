Riot Blockchain-Aktie: Kurseinbruch aufgrund der Stärke der Kryptowährungen!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Kryptowährungsbezogene Aktien, einschließlich Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT), notieren am Dienstag niedriger inmitten der Stärke der Kryptowährungen, angeführt von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH). Kryptowährungen erholen sich Der Markt für Kryptowährungen tendierte inmitten eines Ausverkaufs breiterer Risikoanlagen nach unten, aber Kryptowährungen konnten sich in der vergangenen Woche von den Tiefstständen absetzen und haben sich seitdem erholt. Bitcoin ist in der vergangenen Woche um fast… Hier weiterlesen