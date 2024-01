Riot Blockchain Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten zwei Wochen wurde Riot Platforms von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so unsere Redaktion. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "gute" Einstufung zu.

Im Bereich der Dividenden schüttet Riot Platforms derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,2 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

Was die fundamentalen Kennzahlen betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 24. Das bedeutet, dass die Börse 24,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Riot Platforms zahlt, was 55 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Riot Platforms derzeit bei 12,42 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,73 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -5,56 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) wird ein "schlechtes" Signal festgestellt, da der aktuelle Kurs -14,19 Prozent unter dem GD50 liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einstufung auf Basis der technischen Analyse.