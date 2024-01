Riot Blockchain Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse von Riot Platforms zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 12,46 USD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 10,63 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -14,69 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,64 USD, was zu einem Abstand von -22,07 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 bei 63,75 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 66,71 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Wertpapier daher im Bereich des RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien und Kommentaren zeigt sich in den vergangenen Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenpolitik von Riot Platforms wird ebenfalls kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was zu einer negativen Differenz von -2,18 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" führt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.