Riot Blockchain Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Riot Platforms-Aktie beträgt 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (65,08) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Riot Platforms.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24,34 Euro, was 65 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Im Bereich "Biotechnologie" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an einem Tag von positiven Themen und an vier Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Die verstärkte negative Kommunikation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Riot Platforms liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.