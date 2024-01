Riot Blockchain Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten zwei Wochen wurde über Riot Platforms besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 12,44 USD für die Riot Platforms-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,33 USD, was einen Unterschied von -16,96 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 13,66 USD über dem letzten Schlusskurs (-24,38 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, steht bei 100 und führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Riot Platforms im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,2 %) bezüglich der Ausschüttung schlechter ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Riot Platforms-Aktie aufgrund der aktuellen Daten mit einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und die Dividende eingestuft.