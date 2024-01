Riot Blockchain Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Bezug setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Riot Platforms liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Riot Platforms besonders positiv gesprochen. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell sind es überwiegend positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividende von Riot Platforms liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,2 %). Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung hinsichtlich der Ausschüttung, was die Einstufung als "Schlecht" zurzeit rechtfertigt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei dieser Analyse zeigte Riot Platforms interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.