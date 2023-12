Rion Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Rion war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb Rion von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen aktuellen Wert von 47,59, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rion verläuft aktuell bei 2055,37 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2228 JPY liegt, was einem Abstand von +8,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2240,06 JPY, was einer Differenz von -0,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut" in der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigen, dass Rion eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat unsere Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Rion hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.