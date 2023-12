Rion Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Stärke-Index: Bei der technischen Analyse betrachtet man das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die Rion-Aktie einen RSI-Wert von 47,59, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz in Bezug auf die Rion-Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Rion in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rion verläuft aktuell bei 2055,37 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", insofern der Aktienkurs selbst bei 2228 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,4 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -0,54 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rion eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Rion daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.