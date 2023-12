Rion Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Rion-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Schlusskurs-Durchschnitt von 2057,16 JPY erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2209 JPY, was einem Unterschied von +7,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 2240,42 JPY. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Rion eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Rion eine übliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 32,18 und zeigt, dass die Rion-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25, der für die Aktie einen Wert von 47 ergibt, wird die Einstufung als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Rion diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an 12 Tagen grün und konnte keine negativen Diskussionen verzeichnen. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält die Rion-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.