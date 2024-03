Rion Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Rion ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Besonders positive Themen standen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Aktie von Rion analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 41,22 Punkten, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,49 eine "Neutrale" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rion bei 2247,06 JPY liegt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs beträgt +31,1 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2603,52 JPY, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls nur gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Rion die Note "Schlecht" zugeordnet.