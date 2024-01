Rion Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Rion-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +8,27 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Rion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, wodurch eine "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke vergeben wird. Zusammengefasst bekommt Rion für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Rion-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Rion insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.