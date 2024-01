Rio Tinto Ltd Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Rio Tinto ist überwiegend positiv, basierend auf einer Analyse der Diskussion in den letzten Tagen. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigt die Analyse von Handelssignalen eine überwiegend negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Rio Tinto beträgt 5,86 Prozent, was 2,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Rio Tinto-Aktie bei 5173,81 GBP, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 5700 GBP beträgt +10,17 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5500,98 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse ist daher "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto liegt bei 13 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 36,82. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

