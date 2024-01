Rio Tinto Ltd Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Rio Tinto damit 18,97 Prozent über dem Durchschnitt (-17,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,33 Prozent. Rio Tinto liegt aktuell 18,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 36,87) unter dem Durchschnitt (ca. 64 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Rio Tinto damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten bewerten die Rio Tinto-Aktie aktuell mit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rio Tinto vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (6294 GBP) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 16,95 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rio Tinto also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rio Tinto-Aktie hat einen Wert von 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (58,07) zeigt jedoch, dass Rio Tinto hier weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Rio Tinto.