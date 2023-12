Rio Tinto Ltd Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Aktienkurs von Rio Tinto übertrifft die durchschnittliche Leistung des Sektors "Materialien" um mehr als 22 Prozent mit einer Rendite von 1,64 Prozent. Ebenso liegt Rio Tinto mit einer Rendite von 22,06 Prozent deutlich über der Mittelrendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -20,42 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien zeigen Diskussionen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Rio Tinto. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Fünf Handelssignale ergeben ein positives Bild, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5169,11 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5484 GBP um 6,09 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5272,97 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rio Tinto-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Rio Tinto mit einer Ausschüttung von 5,86 % niedriger als der Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (9,03 %). Die Differenz von 3,16 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

