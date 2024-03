Rio Tinto Ltd Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Rio Tinto verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Überperformance von 14,4 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -21,51 Prozent, wobei Rio Tinto aktuell 14,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten stuften die Aktie von Rio Tinto langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. In jüngsten Berichten ergab sich eine ähnliche Beurteilung, mit einem Kursziel von durchschnittlich 6201,67 GBP und einer erwarteten Rendite von 24,11 Prozent. Daher wird das Rio Tinto-Wertpapier auch hier mit "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Rio Tinto liegt bei 6,01 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert von 6,77 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den Diskussionen der letzten Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Rio Tinto aufgrund ihrer Rendite, Analystenbewertungen, Dividendenpolitik und Anlegerstimmung insgesamt mit "Gut" bewertet.