Rio Tinto Ltd Aktie: Das ist einfach klasse!

Die fundamentale Analyse von Rio Tinto zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,16 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,81. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Rio Tinto derzeit einen Wert von 5,86 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Rio Tinto bei 1,64 Prozent, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -16,47 Prozent, während Rio Tinto mit 18,11 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben Rio Tinto in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Rio Tinto liegt bei 6028,33 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,19 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Rio Tinto auf Basis der Bewertung von Analysten.

