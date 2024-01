Rio Tinto Ltd Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +10,25 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Gegensatz dazu liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Rio Tinto aktuell bei 6, was eine negative Differenz von -1,84 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt und somit eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rio Tinto bei 12,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysten schätzen die Aktie von Rio Tinto langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 5 Bewertungen als Gut, 2 als Neutral und keine als Schlecht vor. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 6294 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 17,01 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.